Opposition Union stellt Bundesbildungsministerin schlechtes Zeugnis aus Von dpa | 08.12.2022, 05:32 Uhr

Welchen Weg will Bettina Stark-Watzinger in der Bildungspolitik einschlagen? Die CDU/CSU-Fraktion lässt kein gutes Haar an der FDP-Politikerin. Sie sei „hochgradig versetzungsgefährdet“.