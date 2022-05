ARCHIV - Blick auf eine Fassade der Urenco-Anlage in Gronau. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild FOTO: Fabian Strauch Borken Urananreicherung: Aktivisten besetzen Strommast in Gronau Von dpa | 03.05.2022, 15:41 Uhr

Atomkraftgegner haben aus Protest gegen die Urananreicherungsanlage in Gronau zwei Strommasten erklommen und in der Höhe Banner entrollt. Die Polizei in Borken bestätigte am Dienstag entsprechende Angaben der Aktivisten.