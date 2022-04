Anne Spiegel FOTO: Fabian Sommer Bundesfamilienministerin Urlaub von Spiegel befeuert Debatte um „Mallorca-Affäre“ Von dpa | 10.04.2022, 16:16 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Familienurlaub der heutigen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) kurz nach der Jahrhundertflut sorgt in Nordrhein-Westfalen für neuen Zündstoff in der „Mallorca-Affäre“. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz bestätigte am Sonntag einen Bericht der „Bild am Sonntag“, dass Spiegel als Landesumweltministerin rund zehn Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen war.