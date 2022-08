Gerhard Schröder darf Mitglied in der SPD bleiben. FOTO: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Mehrere SPD-Verbände Gerhard Schröder bleibt in der SPD – Ortsverbände wollen in Berufung Von dpa | 12.08.2022, 19:35 Uhr

Gerhard Schröder darf Mitglied in der SPD bleiben. Das stößt bei vielen Parteimitliedern auf Kritik. Der SPD-Kreisverband Mettmann will nun in Berufung gehen – und ist damit nicht der einzige.