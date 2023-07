Nordkorea nimmt US-Grenzgänger in Gewahrsam Foto: Kim Hong-Ji/Pool ReutersPool Reuters/AP up-down up-down Konflikt US-Amerikaner nach Grenzübertritt von Nordkorea festgenommen Von dpa | 18.07.2023, 15:38 Uhr

Eine Festnahme an der Grenze von Süd- nach Nordkorea schlägt Wellen: Ein US-Amerikaner hatte an einer Tour in Südkorea teilgenommen; nun befindet er sich wahrscheinlich in Gewahrsam der Behörden in Nordkorea.