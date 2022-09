Joe Biden Foto: Evan Vucci/AP/dpa up-down up-down USA US-Präsident Biden: Corona-Pandemie ist vorbei Von dpa | 19.09.2022, 03:30 Uhr

Durchschnittlich 390 Menschen sterben in den USA pro Tag am Coronavirus - erst kürzlich war Biden selbst infiziert, dann die First Lady. Trotzdem hat er jetzt eine Botschaft an seine Landsleute.