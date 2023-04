Konflikt im Sudan Foto: Marwan Ali/AP up-down up-down Medienberichte US-Regierung evakuiert Zivilisten aus dem Sudan Von dpa | 29.04.2023, 01:49 Uhr

Zuletzt gab es vermehrt Kritik an der US-Regierung wegen fehlender Bemühungen zur Evakuierung. Nun sollen die USA Hunderte Bürger aus dem Krisenland an die Küste am Roten Meer gebracht haben.