US-Senator nach Massaker an Schule: „Warum sind wir hier?" Von dpa | 25.05.2022, 01:02 Uhr

Nach dem tragischen Amoklauf an einer Grundschule in Texas wendet sich der Demokrat Chris Murphy mit einem Appell an seine Senatskollegen - und ringt sichtlich um Fassung.