ARCHIV - Der Petersplatze vor dem Petersdom im Vatikan. Foto: Britta Schultejans/dpa FOTO: Britta Schultejans up-down up-down Katholische Kirche Vatikan kanzelt deutschen Reformprozess ab Von dpa | 21.07.2022, 15:21 Uhr

Mahnende Worte an die Adresse der Deutschen Bischofskonferenz und an das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Der in Deutschland begonnene Synodale Weg dürfe keine Bedrohung der Einheit der Kirche darstellen.