Jean Carroll wirft Donald Trump Vergewaltigung vor. Foto: AFP/KENA BETANCUR up-down up-down Zivilprozess in New York „Trump hat mich vergewaltigt“ – Jean Carroll sagt gegen Ex-Präsidenten aus Von dpa | 26.04.2023, 21:53 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Donald Trumps hat die Vorwürfe bislang immer zurückgewiesen. Nun sagt Autorin und Journalistin Jean Carroll in einem New Yorker Zivilgericht gegen ihn aus. Trump soll sie in den 90er Jahren vergewaltigt haben.