Jerusalem FOTO: Mahmoud Illean Karfreitag in Jerusalem 150 Verletzte bei Gewalt auf Tempelberg - angespannte Sicherheitslage Von dpa | 15.04.2022, 06:15 Uhr | Update vor 3 Std.

Schon seit mehreren Wochen ist die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten angespannt. An Karfreitag kommt es in Jerusalem zu Zusammenstößen. Dort ziehen auch Christen durch die Altstadt.