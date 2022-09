Seit über einem Jahr regieren die Taliban in Afghanistan. Foto: AFP/WAKIL KOHSAR up-down up-down Viele verletzte Schüler Mindestens 19 Tote bei Anschlag auf Schule in Kabul Von dpa | 30.09.2022, 07:10 Uhr | Update vor 39 Min.

Eine Bildungseinrichtung in Kabul in Afghanistan ist am Freitag Ziel eines Anschlags geworden. Dabei kamen mindestens 19 Menschen ums Leben. Die Schülerinnen und Schüler nahmen dort gerade eine Aufnahmeprüfung für die Uni teil.