Zwei Mannschaftsbusse der Polizei stehen vor einem Hotel in MÜnchen. Foto: Matthias Balk/dpa FOTO: Matthias Balk Kriminalität Acht Polizeiautos kurz vor G7-Gipfel ausgebrannt Von dpa | 22.06.2022, 07:50 Uhr | Update vor 25 Min.

Das Gelände rund um das Alpen-Schloss Elmau ist mittlerweile hermetisch abgeriegelt. Vorboten des G7-Gipfels, der dort in Kürze beginnt. Nun brennen in München mitten in der Nacht acht Polizeibusse. Gibt es einen Zusammenhang?