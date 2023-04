Protest Foto: Ilia Yefimovich/dpa up-down up-down Justiz Vor Soldatengedenktag: Massenproteste in Israel halten an Von dpa | 23.04.2023, 12:22 Uhr

In Israel protestieren erneut Hunderttausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform der Regierung. Für den 75. Unabhängigkeitstag kündigen sie die größte Demonstration in der Geschichte des Landes an.