Schwere Gefechte: Luftbild eines Bombardements in der Ukraine FOTO: Screenshot Kommentar Prominente warnen vor dem Weltkrieg: Hört Ihnen zu! Von Burkhard Ewert | 29.04.2022, 12:27 Uhr

Reinhard Mey, Alice Schwarzer, Juli Zeh, Dieter Nuhr, Richard David Precht: Prominente warnen in einem offenen Brief vor einer schleichenden Kriegsbeteiligung in der Ukraine. Sie verweisen auch auf den Humanismus. Ihre Stimme ist wichtig.