Amokläufe Waffenwahn und Lobbymacht - Das ewige Problem der USA Von dpa | 27.05.2022, 09:08 Uhr

Was ist los mit den USA? Das Massaker an einer Grundschule in Texas lässt viele Menschen fassungslos zurück. Das Ausmaß an Waffengewalt in Amerika sucht seinesgleichen. Die Gründe sind vielfältig.