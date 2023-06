Proteste der Oppositionsparteien in Polen Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa up-down up-down Demokratie Wahl in Polen: EU-Parlamentarier für OSZE-Beobachtermission Von dpa | 07.06.2023, 00:17 Uhr

Vor der Parlamentswahl in Polen gibt es Zweifel am demokratischen Prozess in dem osteuropäischen Land. Besonders ein neues Gesetz steht im Fokus. Jetzt melden sich EU-Politiker zu Wort.