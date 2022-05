Daniel Günther, CDU, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa FOTO: Daniel Bockwoldt Landtagswahlen Wahlforscher: CDU verdankt Sieg vor allem Daniel Günther Von dpa | 08.05.2022, 20:23 Uhr

Die CDU in Schleswig-Holstein verdankt ihren deutlichen Wahlsieg vom Sonntag nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen in erster Linie ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther. Bei einer klar landespolitisch geprägten Wahl habe der CDU-Erfolg viele Gründe und einen Namen, heißt es in der am Sonntagabend veröffentlichen Analyse auf Basis einer Erhebung unter Wahlberechtigten. „Neben hohem Ansehen als Landespartei, Sachkompetenz und guter Regierungsarbeit punkten die Christdemokraten allen voran mit Daniel Günther.“