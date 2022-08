ARCHIV - Jair Bolsonaro liegt in Umfragen hinter seinem Herausforderer. Foto: Raul Spinasse/AP/dpa FOTO: Raul Spinasse up-down up-down Brasilien Wahlkampf: Bolsonaro kehrt an Ort von Messerattacke zurück Von dpa | 17.08.2022, 01:59 Uhr

Im größten Land in Lateinamerika treten Lula da Silva und Bolsonaro im Kampf um die Präsidentschaft an und Staatschef Bolsonaro startete seinen Wahlkampf extra an einem für ihn symbolischen Ort.