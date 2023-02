Rotes Rathaus Foto: Philipp Znidar/dpa up-down up-down Wahl zum Abgeordnetenhaus Wahlleiter: Berliner Wiederholungswahl wird funktionieren Von dpa | 07.02.2023, 13:59 Uhr

Nun ist es also bald soweit: Gut 16 Monate nach der Pannen-Wahl will Berlin die Schmach tilgen. Der Landeswahlleiter gibt letztmalig Einblicke in die Vorbereitung.