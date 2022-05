ARCHIV - Ein Kind spielt in einer Kita. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Gollnow Kita Warnstreik der pädagogischen Mitarbeiter in Kitas Von dpa | 13.05.2022, 16:20 Uhr

Abermals hat ein Warnstreik des pädagogischen Personals an Hamburgs Kitas zahlreiche Eltern zur Suche nach alternativen Betreuungslösungen gezwungen. Im bundesweiten Tarifkonflikt für Beschäftigte von Kitas und sozialer Arbeit im öffentlichen Dienst der Kommunen traten am Freitag erneut Kita-Mitarbeiter in den Warnstreik. Am Vormittag versammelten sich nach Angaben eines Sprechers der Gewerkschaft Verdi rund 2000 Teilnehmer zu einer Kundgebung in der Innenstadt.