Erhebliche Probleme im ÖPNV Warnstreiks und Klimaproteste legen Nahverkehr in sechs Bundesländern lahm Von dpa | 03.03.2023, 07:30 Uhr

Der Nahverkehr soll an diesem Freitag in gleich sechs Bundesländern massiv eingeschränkt sein. Dieses Mal kommen zu den Warnstreiks des öffentlichen Dienstes noch Aktionen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future dazu.