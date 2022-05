Pipeline «Druschb Seit knapp 60 Jahren sprudelt russisches Öl durch die «Druschba»-Trasse - übersetzt „Freundschaft“. FOTO: Foto: Patrick Pleul/dpa Kommentar Warum der Russen-Öl-Boykott das Gegenteil des Ziels bewirken kann Meinung – Burkhard Ewert | 04.05.2022, 18:28 Uhr

Die EU will die Einfuhr von Öl und Ölprodukten unterbinden, um Russland zu schaden. Die offene Frage ist, ob sie damit bewirkt, was sie bezweckt. Es sieht nicht so aus.