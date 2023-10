Nahostkonflikt erklärt Was ist der Gazastreifen – und warum ist er so umkämpft? Von Flora Hallmann | 09.10.2023, 14:43 Uhr Der Gazastreifen ist seit Jahrzehnten unter wechselnder Besatzung - und völlig verarmt. Foto: AFP/MAHMUD HAMS up-down up-down

Die Hamas hat Israel angegriffen – vom Gazastreifen aus, einer der am dichtesten bevölkerten und ärmsten Regionen der Welt. Aber was genau ist der Gazastreifen eigentlich? Was Sie über das Gebiet wissen müssen.