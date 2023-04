Kay-Achim Schönbach in der Uniform des Vizeadmirals und Inspekteurs der deutschen Marine in seinem Büro im Marinekommando Rostock. Foto: dpa/Bernd Wüstneck up-down up-down Früherer Marine-Chef Der Admiral, den Lambrecht angeblich rauswarf, weil es die Presse wollte Von Marco Seliger | 26.04.2023, 10:00 Uhr

Kay-Achim Schönbach war Chef der deutschen Marine. Dann äusserte er sich in Indien zum russischen Aufmarsch an der ukrainischen Grenze. Seine Aussagen lösten in Deutschland einen Skandal aus. Ein Jahr später stellt er nun seine Version der Ereignisse dar.