Wappen Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Extremismus Weiterer Chat von Polizeischülern im Fokus von Ermittlern Von dpa | 17.03.2023, 11:52 Uhr

Polizeischüler in Sachsen-Anhalt sollen erneut extremistische und gewaltverherrlichende Inhalte in einem Chat geteilt haben. Der Fall erinnert an einen ähnlichen Skandal im Februar.