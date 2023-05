Die Berliner Polizei befürchtet Spannungen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Symbolfoto: dpa/Christophe Gateau up-down up-down 1500 Polizisten im Einsatz Weltkriegsgedenken in Berlin: Polizei wappnet sich für Störungen Von dpa | 08.05.2023, 07:12 Uhr

Mit Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen wird am Montag und Dienstag, 8. und 9. Mai, an vielen Orten in Deutschland an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945 erinnert. Die Polizei befürchtet Spannungen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und ist mit mehr als 1500 Beamten im Einsatz.