Wladimir Putin Foto: Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin/AP Justiz Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Putin Von dpa | 17.03.2023, 16:29 Uhr

Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Das teilte das Gericht am Freitag in Den Haag mit.