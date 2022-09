Laut einer aktuellen Studie neigt eine Gruppe ganz besonders zu Verschwörungen. Symbolfoto: dpa/Georg Wendt up-down up-down Analyse der Hans-Böckler-Stiftung Studie: Wer steckt hinter den Verschwörungstheoretikern in Deutschland? Von AFP | 22.09.2022, 16:48 Uhr

Egal ob Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg: In den vergangenen zwei Jahren haben Verschwörungstheoretiker in Deutschland mehr an Einfluss gewonnen. Wer steckt hinter den Gruppierungen, die das Virus leugnen und gegen Flüchtlinge hetzen?