Die breiten Strände Bulgariens lockten bis vor wenigen Jahren noch einige deutsche Urlauber ans Schwarze Meer. Foto: imago images / EST&OST

Ukraine-Krieg Urlaub in Kriegszeiten – wer will noch ans Schwarze Meer? Von Tim Prahle | 03.08.2023, 06:00 Uhr

Während in der Ukraine gekämpft wird, stehen die Zeichen in den Nachbarländern auf Urlaubssaison. Doch wie sicher ist es derzeit in Bulgarien und Co.? Lässt sich der Krieg im Urlaub ausblenden?