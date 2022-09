Pressekonferenz von SPD-Spitzenkandidat Weil Foto: Michael Matthey up-down up-down Corona-Herbst Die niedersächsische Regierung stellt Corona-Regeln für den Herbst vor Von dpa | 20.09.2022, 06:32 Uhr

Beim neuen Infektionsschutzgesetz kommt vieles auf die Länder an. Die Landesregierung von Niedersachsen will erklären, wie sie den Corona-Herbst überstehen will.