Wir hier bei Altenteptow gibt es schon sehr viele Windkraft-Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Ausbau ist ins Stocken geraten. Foto: Imago Images up-down up-down MV-Landkreise wütend auf Berlin „Teurer Strom macht Wind-Ausbau zur sinnfreien Sisyphusaufgabe“ Von Tobias Schmidt | 19.07.2023, 12:00 Uhr

Die scharfe Kritik am stockenden Wind-Ausbau in Mecklenburg-Vorpommern macht die Landkreise wütend. Denn Schuld seien die hohen Stromkosten, mit denen die Bürger bestraft würden. Was muss passieren, damit das Wind-Land MV nicht seine Zukunft verspielt? Landkreistag-Chef Matthias Köpp macht einen Vorschlag.