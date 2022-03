Wladimir Klitschko besucht Deutschland FOTO: - Ukraine-Konflikt Wladimir Klitschko wirbt für Unterstützung der Ukraine Von dpa | 31.03.2022, 12:11 Uhr | Update vor 8 Min.

Wladimir Klitschko ist derzeit in Deutschland, um für weitere Hilfsmaßnahmen für sein Heimatland zu werben. Sein Bruder und Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko kündigt an, was geplant ist.