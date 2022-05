Angesichts der Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation mahnt der Deutsche Gewerkschaftsbund, Zukunftsaufgaben dürften nicht in Vergessenheit geraten. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte unserer Redaktion: „Eine öffentliche Investitionsoffensive in die Gestaltung des ökologischen und digitalen Wandels und die Schaffung einer zukunftsfähigen Infrastruktur wird immer dringlicher.“