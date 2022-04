Ukraine-Geflüchtete - Schule FOTO: Henning Kaiser Ukraine-Geflüchtete Wüst: In Kostenfrage muss es heute Einigung geben Von dpa | 07.04.2022, 20:05 Uhr | Update vor 39 Min.

In der Finanzierungsfrage für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge drängt der nordrhein-westfälische Regierungschef Hendrik Wüst auf konkrete Zusagen. „Heute muss es eine Einigung geben“, forderte der CDU-Politiker am Donnerstag im „Morgenmagazin“ im Ersten. Am Nachmittag beraten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), wie die Kosten aufgeteilt werden sollen. Der Bund habe erklärt, dass er bereit sei mitzufinanzieren - nun gehe es darum „in welcher Summe und Verlässlichkeit“ das erfolgen werde, betonte Wüst, der derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist.