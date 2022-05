Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd Wahlkampf Wüst will jeden Ort über 20.000 Einwohner an ÖPNV anbinden Von dpa | 03.05.2022, 22:27 Uhr

Die fünf Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich einhellig für einen besseren Ausbau der Infrastruktur und des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ausgesprochen. Ein Streitpunkt bei der Diskussion am Dienstagabend in der WDR-Live-Sendung „Wahlarena“ war die Sanierung der vielen maroden Autobahnbrücken in NRW. Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur sprach sich für eine stärkere Priorisierung der vielen Projekte aus. Die seit Monaten komplett gesperrte Rahmetalbrücke auf der A45 bei Lüdenscheid sei ein „Symbol dafür, dass wir priorisieren müssen“, sagte Neubaur. „Sanieren vor Neubau, das ist die Lösung.“