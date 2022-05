ARCHIV - Hendrik Wüst (3.v.l), steht bei der Wahlparty seiner Partei auf der Bühne neben seinem Amtsvorgänger. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild FOTO: Rolf Vennenbernd Parteizentrale Wüsts Wahlparty zu laut: Ordnungsamt ließ Musik ausschalten Von dpa | 16.05.2022, 12:09 Uhr

Die Wahlparty der CDU an der Düsseldorfer Parteizentrale hat am Sonntagabend Besuch vom Ordnungsamt bekommen - weil die Feier zu laut war. „Aufgrund von Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigung“ seien Einsatzkräfte des Ordnungsamts gegen 22.30 Uhr zu der Wahlparty ausgerückt, bestätigte ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag.