Blaulicht FOTO: Friso Gentsch Hildesheim Z-Symbol und Hakenkreuze“ an Schule: Staatsschutz ermittelt Von dpa | 17.04.2022, 17:54 Uhr | Update vor 30 Min.

Auf Holztafeln an einer Ganztagsgrundschule in Hildesheim haben noch unbekannte Täter zwei Hakenkreuze und das Z-Symbol gesprüht. Schulkinder hatten die Holztafeln zuvor bemalt, diese seien an einer Umzäunung befestigt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Täter hatten die schwarze Farbe am Samstagabend aufgesprüht. Der Staatsschutz der Polizei Hildesheim hat die Ermittlungen aufgenommen.