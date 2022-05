ARCHIV - Eine Teilnehmerin hält ein Plakat mit der Aufschrift «Wieviel Booster hältst du aus? Keine Impfpflicht». Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild FOTO: Friso Gentsch Pandemie Zahl der Corona-Demos geht in April weiter zurück Von dpa | 04.05.2022, 07:15 Uhr

Demonstrationen gegen die Corona-Politik gehören in vielen Städten Niedersachsens zum Alltag in der Pandemie. Für die Polizei fallen mittlerweile deutlich weniger Einsatzstunden im Zusammenhang mit Corona-Demos an.