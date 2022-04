ARCHIV - Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Covid-19 Zahl der Corona-Tests stark rückläufig in Niedersachsen Von dpa | 26.04.2022, 14:46 Uhr

Die Zahl der Corona-Tests ist in Niedersachsen deutlich zurückgegangen. In der vergangenen Woche wurden 128.000 sogenannte Bürgertests gemacht, in der Woche davor waren es noch mehr als eine Million Tests gewesen, wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover sagte.