Ukraine-Krieg Zahl der Flüchtlinge im Norden steigt auf mehr als 15.000

Die Zahl der Menschen aus der Ukraine, die auf der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg Zuflucht in Schleswig-Holstein suchen, ist auf mehr als 15.000 gestiegen. Die Behörden erfassten seit Beginn der Invasion am 24. Februar offiziell 15.308 Flüchtlinge ukrainischer Staatsangehörigkeit, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Dazu kommen 465 Menschen aus Drittstaaten. Die meisten von diesen haben die armenische, usbekische und afghanische Staatsangehörigkeit.