Universität FOTO: Sebastian Gollnow Bildung Zahl der Studierenden in Niedersachsen leicht zurückgegangen Von dpa | 12.04.2022, 16:23 Uhr | Update vor 8 Min.

Die Zahl der Studierenden in Niedersachsen ist im zweiten Pandemiejahr leicht gesunken. Im Sommersemester 2021 waren 193.035 Menschen an den Hochschulen im Land eingeschrieben, etwa 1,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Dienstag in Hannover mitteilte. Knapp die Hälfte (49,9 Prozent) davon waren Frauen.