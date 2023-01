Düsseldorf Foto: David Young/dpa up-down up-down Silvester-Krawalle Zeitung: Über 280 Angriffe auf Einsatzkräfte an Silvester Von dpa | 18.01.2023, 07:35 Uhr

Nicht nur in Berlin, auch in anderen Bundesländern hat es einem Bericht zufolge an Silvester zahlreiche Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben. Allerdings könnte die Dunkelziffer noch höher liegen.