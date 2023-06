Leipzig Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Demonstrationen Nach Lina-E.-Urteil: Erneut Krawalle an „Tag X“ in Leipzig Von dpa | 03.06.2023, 19:39 Uhr

Bereits in der Nacht zu Samstag gab es in Leipzig Krawalle der linksradikalen Szene. Der Samstag war zunächst weitgehend friedlich, bevor am Abend die Lage erneut eskalierte.