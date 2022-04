Windkraft FOTO: Marcus Brandt Nachhaltigkeit Zustimmung aus Kiel für Berliner Windenergie-Kompromiss Von dpa | 04.04.2022, 22:01 Uhr | Update vor 37 Min.

Die Vereinbarungen in der Bundesregierung zum naturverträglichen Windenergie-Ausbau stoßen auf Zuspruch in Kiel. Was der Bund zur Vereinbarkeit von Windkraftausbau und Artenschutz vorschlage, habe Schleswig-Holstein in Teilen schon geschafft, sagte Energiestaatssekretär Tobias Goldschmidt am Montag. Dies betreffe die Definition von Räumen, die vorrangig der Windenergie-Gewinnung dienen und solchen, in denen Artenschutz Schwerpunkt ist. So könne die Windkraft im Land effizient und rechtssicher ausgebaut werden, ohne dass dabei der Natur- und Artenschutz vernachlässigt wird.