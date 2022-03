Düsseldorf : Assange: Gift in britischem Generalkonsulat eingegangen

Im britischen Generalkonsulat in Düsseldorf ist eine gefährliche Briefsendung eingegangen. Ermittlerkreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, dass die am Dienstag eingegangene Sendung eine hochgiftige Quecksilberverbindung enthalten habe, die potenziell tödlich sein könne.

Der Sendung sei ein Schreiben beigefügt gewesen, in dem der Absender die Freilassung von Julian Assange verlange und die britischen Behörden auffordere, von der Auslieferung des Wikileaks-Gründers an die US-Behörden Abstand zu nehmen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuerst darüber berichtet. Diplomatische Vertretungen Großbritanniens und der USA seie...

