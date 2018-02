Wölfe in MV : Ausbreitung der Wölfe soll stärker kontrolliert werden

Die Wolfs-Passagen aus dem Koalitionsvertrag verstärken den Eindruck, dass am Ende der Verhandlungen ein Papier steht, das Deutschland nicht voranbringen wird. Nicht einmal beim Wolf. Jahre des föderalen Herumstümperns liegen hinter Deutschland. In vielen Regionen wurde erst reagiert, wenn die Raubtiere da und Nutztiere tot waren. Visionen zur Naturschutzpolitik endeten oft an Ländergrenzen. Es gilt: Der Wolf wird sich weiter ausbreiten. Das heißt: Nutztiere müssen geschützt, Tierhalter entschädigt und verhaltensauffällige Wölfe erschossen werden. Eigentlich ganz einfach, wäre die Debatte nicht derart entsachlicht. Auf der einen Seite die Landbevölkerung, die nicht nur um Nutztiere, sondern auch um ihre Kinder bangt. Auf der anderen die Städter, die den Wolf romantisieren. Insofern ist der Wolf mittlerweile vor allem eins: Sinnbild für die Entfremdung von Stadt und Land.