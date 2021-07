Außenpolitik : Außenminister Maas in die USA aufgebrochen

Am Donnerstag ist Kanzlerin Merkel im Weißen Haus. Außenminister Maas bleibt der US-Hauptstadt bei seiner USA-Reise dagegen fern.

Berlin/Detroit | Kurz vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Washington ist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag zu einer dreitägigen USA-Reise aufgebrochen. Am Dienstag wollte er zunächst in der einstigen Industriemetropole Detroit im Nordosten des Landes Station machen und eine Produktionsstätte des Pharmakonzerns Pfizer in der Nähe besuc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.