US-Hauptstadt Washington : Auto rammt Polizisten am US-Kapitol: Zwei Tote

Nach dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol Anfang Januar sind die Sicherheitsvorkehrungen gerade erst etwas zurückgefahren worden. Nun rammt ein Auto eine Barriere. Es gibt Tote.

Washington | Am noch immer schwer bewachten US-Kapitol in Washington ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in zwei Polizisten gefahren und hat anschließend eine Straßenbarriere gerammt. Einer der Beamten wurde getötet, ein weiterer verletzt, wie die Chefin der Kapitol-Polizei, Yogananda Pittman, erklärte. Der Fahrer, der mit einem Messer aus dem Wagen stieg, wurd...

