Sanktionen gegen Russland : Baerbock geht Putin an: „Diesen Traum werden Sie niemals zerstören können“

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich in einem Statement direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt. Sie warnte auch vor Folgen für Deutschland durch den Krieg in der Ukraine.

Außenministerin Annalena Baerbock hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine harte zusätzliche Sanktionen gegen Russland angekündigt. „Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Berlin nach einer Sitzung des Krisenstabes im Auswärtigen Amt. Dazu werde sich...

